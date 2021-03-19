Samsunspor'a derbi öncesi baklava dopingi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, liderlik mücadelesi vereceği Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor'a baklava ikramıyla destek verdi.

Samsunspor yarın yapılacak önemli maça Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla son hazırlığını yaptı. Yapılan antrenmana, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ziyarette bulunarak takıma çıkacağı önemli maç öncesi destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Samsunspor'un teknik heyet ve futbolcularına başarılar diledi. Takıma baklava ikram etti. Desteklerini ileten Başkan Demir, "Her zaman yanınızdayız. Yarınki maç önemli. Size inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Teknik Direktör Sağlam da, "Bu ziyaretiniz çok değerli. Her zaman yanımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz" diyerek yapılan ziyaret için teşekkür etti.