Samsunspor'a Şampiyonlar Ligi'nden golcü

Lig ekiplerinden Samsunspor, Kızılyıldız'da forma giyen Portekizli santrafor Tomane ve kulübüyle anlaştığını açıkladı.

Uzun süredir yabancı forvet oyuncusu için arayışlarını sürdüren ligin iddialı takımlarından Samsunspor, aradığı golcüyü Sırbistan'da buldu. Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Kızılyız'da forma giyen forvet oyuncusu Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ve kulübüyle anlaşıldığı, Samsunspor'un resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Portekizli oyuncu Antonio Manuel Fernandes Mendes ve kulübü Kızılyıldız ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Oyuncu önümüzdeki hafta mevcut kulübünün (Kızılyıldız) Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakasına katılacak ve 17 Eylül'de Türkiye'ye gelecektir. Transferin sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Tomane geçen sezon 5'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 26 maça çıkmış ve Sırbistan Süper Ligi'nde 6 kez fileleri havalandırmıştı. Tamene bu sezon çıktığı 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakasında ise 113 dakika görev alıp, 1 de gol kaydetti. 1,85 boyundaki ve 27 yaşındaki Portekizli golcü, profesyonel futbol kariyerinde 247 maçta 50 kez gol sevindi yaşadı.