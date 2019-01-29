Samsunspor taraftar grubu Kavaklı Çılgınlar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu ziyaret ederek destek sözü verdi. Ziyarette Kulüp Başkanı İsmail Uyanık ile telefon görüşmesi yapan Sarıcaoğlu, Samsunspor'u ilçeye davet etti.

Kavak'ta bir oluşum içerisinde olduklarını belirten grup lideri Emrecan Taşkın, Başkan Sarıcaoğlu'na gençlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Taşkın, “2019 yerel seçimlerinde bizler büyüklerimizin vermiş olduğu en doğru karar olan Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz. Bizler Kavaklı Çılgınlar olarak Cumhur İttifakı'nın yanında olacağız. Gençler olarak ilçemize yapılan yatırımların çok iyi farkındayız. Bu yatırımların sizlerin sayesinde ilçemize geldiğini biliyoruz. Her zaman yanımızda olduğunuz ve bizlerden hiçbir zaman desteğinizi kesmediğiniz için grubum adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Samsunspor'a tirit daveti yaptı

Gençlerle sohbet ederken Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ile telekonferans yapan Başkan Sarıcaoğlu İsmail Uyanık'a Samsunspor'lu futbolcuları Kavak'ta ağırlamak istediklerini belirtti. Sarıcaoğlu, “Bizler görevde kaldığımız süre içinde gerek taraftar gruplarımıza gerekse Kavak'taki tüm gençlerimize her zaman değer verdik bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Bu kutsal görevi devam ettirdiğim süre içerisinde her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğim” diye konuştu.