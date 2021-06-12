Samsunspor'da 1 ayrılık daha kesinleşti

İki yıl boyunca Samsunspor formasını giyen tecrübeli stoper Yalçın Kılınç, Samsunspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Bu sezona da Süper Lig hedefiyle başlayan Samsunspor'da yapılan transferlerin yanı takımdan ayrılan oyuncular da belli olmaya devam ediyor. Bu zamana kadar geçen sene kadroda bulunan oyunculardan Kerem Can Akyüz, Caner Arıcı, Burak Çalık, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Mücahit Albayrak, İlyas Kubilay Yavuz, Oğuz Gürbulak, Ferhat Çulcuoğlu ve Jugurtha Hamroun kırmızı-beyazlılardan ayrıldığını açıklamıştı. Son olarak resmi hesabından açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki Yalçın Kılınç, Samsunspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Kendisine ait resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılınç, şunları söyledi:

“Kulübümle olan sözleşmemin sonuna geldik. Acısıyla tatlısıyla 2 sezonu geride bıraktık. Burada olduğum süre zarfında terimin sonunu kadar mücadele edip elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Birlikte çalıştığım herkese, taraftarımıza teşekkür ediyorum, Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.”

Yalçın Kılınç Samsunspor formasıyla 2 sezonda toplam 48 maça çıkıp 1 gol atma başarısı göstermişti.