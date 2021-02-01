Samsunspor'da 1 ayrılık daha

Lig takımlarından Samsunspor, sezon başında Slovenya 1. Lig ekibi Tabor Sezana takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Fildişi Sahilli genç stoper Guy Serge Cedric Yameogo'yu Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiraladı.

Devre arası transfer sezonunda birçok önemli ismi kadrosuna katan Samsunspor, sezon başında transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı stoper Guy Yameogo'yu Belçika ekibi KVC Westerlo'ya sezon sonuna kadar kiraladı. Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz oyuncularından Guy Serge Cedric Yameogo, Belçika'nın KVC Westerlo takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Kendisine KVC Westerlo kariyerinde başarılar dileriz” açıklamasında bulunuldu.

Guy Serge Cedric Yameogo bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 4 maça çıkıp, 292 dakika sahada kalmıştı.