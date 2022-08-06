Samsunspor'da 12 futbolcunun lisansı çıkartılmadı

Lisansı çıkartılmayan oyuncular arasında kadroda bulunan Tomane Mendes, Zeki Yavru ve Berk Taşkın gibi isimler de yer aldı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor yaz transfer sezonunda şu ana kadar 15 oyuncu transfer edip, 14 oyuncuyla da yollarını ayırdı. 5 yıldır her sezon öncesi kadrosunu ‘sil baştan' yapılandıran kırmızı-beyazlılarda bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan listede lisansı çıkartılmış, maç oynamaya hazır 27 futbolcu mevcut. Karadeniz temsilcisi, kadrosunda bulunan sözleşmeli oyuncularından oluşan 12 futbolcunun ise lisansını henüz çıkartmadı.

Tomane, Berk Taşkın ve Zeki Yavru'nun lisansı çıkartılmadı

Adı sık sık transfer dedikodularına karışan forvet Tomane Mendes, yeni transfer Zeki Yavru ile takımdaki 4 stoperden biri olan Berk Taşkın'ın lisansı henüz çıkartılmadı. Bu oyunculara ilave olarak yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen futbolculardan Sheldon Bateau, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Amir Emin Arlı, Erald Cinari, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Elhadj Bah ve Ismael Diomande'ye de lisans çıkartılmadı.

27 futbolcuya lisans çıkartıldı

Kırmızı-beyazlıların lisans çıkarttığı 27 futbolcu şunlar:

Jakup Szumski, Aykut Özer, Alp Tutar, Ali Taha Demir, Atakan Mert Özdemir, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Soner Gönül, Mücahid Albayrak, Ali Ülgen, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Celil Yüksel, Yusuf Emre Gültekin, Cihan Kahraman, Fernando Boldrin, Moryke Fofana, Şener Kaya, Aryvdas Novikovas, Polat Yaldır, Yusuf Ensar Poyrazlı, Kadeem Harris, Gaetan Laura, Ahmet Sagat, Emir Hakan Patan ve Muhammet Ali Özbaskıcı.

Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, lisansı çıkartılmayan oyunculardan Tomane Mendes'in lisansının hafta başında çıkartılacağını ifade etti.