Samsunspor'da 19 oyuncu ilk kez şampiyonluk yaşadı

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'da kadroda bulunan 19 oyuncu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşarken, 9 oyuncu bu duyguyu daha önce tattı.

Spor Toto 1. Lig'in lideri Samsunspor, ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Türkiye profesyonel liglerinin tarih olarak en erken şampiyonluğunu ilan eden kırmızı-beyazlılarda kadroda bulunan ve sezon içerisinde süre alan 19 futbolcu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kadrodaki 9 oyuncu şampiyonluk duygusunu daha önce en az 1 kez daha yaşarken, 4 futbolcu ise geçen sene oynadıkları takımlarda da Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamışlardı.

19 oyuncunun ilk şampiyonluğu

Samsunspor kadrosunda bulunan oyunculardan Jakup Szumski, Zeki Yavru, Soner Gönül, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Celil Yüksel, Yunus Emre Çift, Kadeem Harris, Moryke Fofana, Cihan Kahraman, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Ait Bennasser, Emre Demir, Barış Alıcı, Gaetan Laura, Ahmet Sağat, Polat Yaldır ve Moussa Guel daha önce oynadıkları takımlarda lig şampiyonluğu yaşamamışlardı.

9 oyuncu şampiyonluğun gediklisi

Karadeniz temsilcisinin kadrosunda bulunan futbolculardan kaleci Aykut Özer daha önce Fatih Karagümrük ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Stoper Alim Öztürk daha önce oynadığı Cambur, Hearts ve Ümraniyespor ile şampiyonluk duygusunu tattı. Yusuf Abdioğlu, son oynadığı 4 takımla da Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı yakaladı. Abdioğlu Ankaragücü ile 2 kez olmak üzere Hatayspor ile Samsunspor ile de Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Sol bek Mücahit Albayrak daha önce Gaziantep FK ve Erzurumspor FK ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. Samsunspor'un kaptanı Osman Çelik de daha önce Antalyaspor ve Erzurumspor FK ile bu sevinci yaşarken, Ali Kaan Güneren'de Ankaragücü forması ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin geçen yıl Süper Lig'e çıkma sevinci yaşarken, Brezilyalı golcü Douglas Tanque de Portekiz 2. Ligi'nde Paços De Ferreira ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Samsunspor ile bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Alim Öztürk ile Yusuf Emre Gültekin geçen yıl Ümraniyespor ile bu sevinci yaşlarken, Yusuf Abdioğlu ile Ali Kaan Güneren de Ankaragücü ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.