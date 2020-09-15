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Samsunspor'da 2 transfer birden

SAMSUN (İHA) – Samsunspor forvet oyuncusu Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ve sol bek Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Samsunspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında oynayan Portekizli forvet oyuncusu Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ile 3+1 yıllık ve Yeni Malatyaspor takımında oynayan orta saha ve sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile de 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı.


Yıldırım Towers da yapılan imza törenine 27 yaşındaki oyuncu Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ve 25 yaşındaki oyuncu Rahman Buğra Çağıran'ın yanı sıra Samsunspor A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ile Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal da katıldı.

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