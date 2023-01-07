Samsunspor'da 8'i uzun süreli 15 oyuncu sakatlık geçirdi

Samsunspor'da sezonun ilk devresinde 8 oyuncu uzun süreli olmak üzere toplam 15 oyuncu sakatlık geçirerek birden fazla hafta takımını yalnız bıraktı.

Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini averaj ile 2'nci sırada bitiren Samsunspor, ilk 18 maçta birçok futbolcusundan yeterince yararlanamadı. Kırmızı-beyazlı ekipte as takımdan Yusuf Abdioğlu, Berk Taşkın, Mücahit Albayrak, Ali Ülgen, Muhammet Ali Özbaskıcı, Cihan Kahraman, Moryke Fofana ve Douglas Tanque yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle birçok maçta takımlarını yalnız bıraktı.

Kırmızı-beyazlılarda lig yarışında Ali Ülgen 10 maçta 550 dakika, Yusuf Abdioğlu 9 maçta 645 dakika, Mücahit Albayrak 7 maçta 576 dakika, Berk Taşkın 3 maçta 29 dakika, Muhammet Ali Özbaskıcı 11 maçta 292 dakika, Moryke Fofana 10 maçta 539 dakika, Cihan Kahraman 9 maçta 220 dakika ve Douglas Tanque ise 13 maçta 846 dakika takımları için sahada ter döktü. Birden fazla hafta sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan as takım oyuncularından Celil Yüksel 15 maçta 979 dakika, Kadeem Harris 16 maçta 984 dakika, Yusuf Emre Gültekin 15 maçta 897 dakika, Yunus Emre Çift 12 maçta 973 dakika, Osman Çelik 14 maçta 1082 dakika, Ali Kaan Güneren 13 maçta 937 dakika ve Ahmet Sağat 16 maçta 510 dakika görev yaptı.

Karadeniz temsilcisinde istikrar abidesi olan futbolcular ise kaleci Jakup Szumski ile savunma oyuncusu Zeki Yavru olurken, bu oyuncular tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. Forvet Gaetan Laura ve stoper Alim Öztürk ligde sadece 1 maç kaçırırken, Mücahit Albayrak'ın sakatlığı sonrası formayı alan Soner Gönül de ligin 7'nci haftasının arından sakatlık yaşamadı.

Lig ikincisi Samsunspor, devre arası hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kamp ile sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar ikinci devrenin ilk maçında 14 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Altay'ı konuk edecek.