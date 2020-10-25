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Samsunspor'da Anada Demirspor hazırlıkları başladı

Samsunspor, TFF 1.

Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenmanda Ankara Keçiörengücü maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise hareketlilik ve pas çalışması ile ısınma, 4'e 4 jokerli oyun, yarı sahada oyun ve dayanıklılık parkuru gerçekleştirdi.


Sakatlıkları bulunan Tomane ve Muhsin ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.


İdman öncesi Tomane'ye takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Antrenman sahasında gerçekleştirilen sürpriz kutlamada, teknik heyet ve futbolcular Tomane'nin yeni yaşını tebrik etti. Tomane, doğum günü pastasını Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın elinden yedi.

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