İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsunspor'da bayramlaşma

SAMSUN (İHA) – TFF 2.

Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi.


Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde Kurban Bayramı'nın 3. günü bayramlaşma töreni düzenledi. Başkan İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, eski kulüp başkanı Hakkı Tomaç, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, ASKF Başkanı Şener Aydın ile çok sayıda taraftar katıldı.


Vali Kaymak ve diğer katılımcılar Samsunspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.