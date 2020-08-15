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Samsunspor'da bir pozitif vaka

Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 1.

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'da bir futbolcunun korona test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.


Samsunspor'dan yapılan açıklamada, “Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir” denildi.

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