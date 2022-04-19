Samsunspor'da gelen gideni arattı

Samsunspor'da bu sezon takımdan ayrılan teknik direktörlerden Mehmet Altıparmak, maç başına 1.5 puan ortalaması yakalarken, Fuat Çapa ise 1.45 ile bu sayının altında kaldı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor, ligin bitmesine 6 hafta kala play-off potasının 7 puan uzağında kaldı. Geçen sezon ligde 70 puan toplayıp, 3'lü averaj ile Süper Lig'i kaçıran Samsunspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırıp yeni sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde başlamıştı. Altıparmak ile ilk 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, alınması muhtemel 24 puanın 12'sini kaybetmişti. Altıparmak, Samsunspor'un başında çıktığı müsabakalarda maç başına 1.5 puan ortalaması tutturdu. Tecrübeli çalıştırıcı idaresinde Samsunspor, 8 maçta rakip filelere 14 gol atıp, kalesinde de 14 gol görmüştü.

Alınan kötü sonuçların ardından 9. hafta itibariyle göreve gelen Fuat Çapa ile de ligin bitimine 6 hafta kala yollar ayrıldı. Çapa, Samsunspor'la 22 müsabakada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, potansiyel 66 puandan 34'ünü kaybetti. Maç başına 1ç45 puan ortalaması yakalayan Çapa yönetimindeki Samsunspor, 33 gol atıp, filelerinde 26 gole engel olamadı.

Samsun Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, kalan 6 haftada Samsunspor'un başında maçlara çıkacak.