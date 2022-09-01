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Samsunspor'da Hasan Kılıç ile yollar ayrıldı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, deneyimli orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile yollarını ayırdı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Ligin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Hasan Kılıç ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.


Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ayrılığı, “Geçtiğimiz sezon aramıza katılan futbolcumuz Hasan Kılıç'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleriyle duyurdu.


Hasan Kılıç, son oynanan Erzurumspor FK maçının son anında penaltıyı gole çevirememiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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