Samsunspor'da hedef forvet transferi

TFF 1. Lig'de 3 haftada 5 puan toplayan Samsunspor, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kadroda forvet pozisyonunda Tomane ve Ahmethan Köse'ye bulunduran kırmızı-beyazlılar 1 oyuncu daha alarak, transferi kapatmak istiyor. Genel Menajer Mustafa Aztopal, transfer çalışmaları ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Transfer dönemi bitene kadar 1 forveti kadromuza katmak istiyoruz”

Transfer dönemi sonuna kadar 1 forvet daha almak istediklerinin altını çizen Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, “Transferde son haftaya girdik. Hocamız Ertuğrul Sağlam'ın da dediği gibi 1 oyuncuyu daha kadroya katmak istiyoruz. Bazı oyuncular ile görüşüyoruz. Mümkün olursa, şartlarda da anlaşırsak 1 oyuncuyu daha transfer dönemi bitene kadar kadromuza katmak istiyoruz. Bu oyuncu yabancı da yerli de olabilir. Forvet bölgesine takviye yapacağız. Şu anda gözüken tek bir transfer yapacağız” dedi.

“Kevin Boli'nin durumu MR'dan sonra belli olacak”

Bandırmaspor maçının 36. dakikasında sakatlanarak oyuncan çıkmak zorunda kalan stoper Kevin Boli'nin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Mustafa Aztopal, “Kevin Boli'nin sakatlığının durumu, bugün akşam saatlerinde çekilecek MR'dan sonra belli olacak. MR'dan çıkacak sonuca göre bir değerlendirme yapabiliriz. İlk izlenimlere göre sakatlığın uzun süreli olacağını sanmıyoruz. Çok kritik bir sakatlık olmamasını umuyoruz” diye konuştu.

Pazar günü oynanacak Akhisarspor karşılaşmasını da değerlendiren Azpolar, şunları söyledi:

“Milli aradan önceki son maçımızı Akhisarspor ile kendi sahamızda oynayacağız. Milli maç arasına 3 puan alarak girmek istiyoruz. Maçın ardından 2 haftalık bir boşluk olacak. O arada da yine takımımız lige en iyi şekilde hazırlanacaktır.”

Samsunspor'a katlan ve ayrılan futbolcular

Samsunspor bu transfer döneminde kadrosuna Romanya'nın CFR Cluj takımından stoper Kevin Boli, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından forvet Tomane, Polonya'nın Wisla Krakow takımından orta saha oyuncusu Vukan Savicevic, İsrail'in B. Jerusalem takımından kanat oyuncusu Ange Plumain, Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımından kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan sol bek Buğra Çağıran, Bursaspor'dan sol bek Kerem Can Akyüz ve Slovenya'nın Tabor Sezena takımından 19 yaşındaki stoper Guy Yameogo'yu transfer etti.

Yeni sezon öncesi kırmızı-beyazlı takımdan ayrılan oyuncular ise şu isimler oldu:

“Gökhan Meral, Okan Dernek, Onur Eriş, Muhammet Beşir, Bünyamin Karakaş, Bahattin Köse, Burak Yılmaz, Ramazan Çevik ve Halil Çolak.”