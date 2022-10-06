Samsunspor'da hedef Gençlerbirliği galibiyeti

Hafta sonu Gençlerbirliği ile karşılaşacak Samsunspor'da tek hedef galibiyet.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, cumartesi akşamı Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Çalışmalarına Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu idaresinde devam eden kırmızı-beyazlılarda futbolcular Celil Yüksel ve Muhammet Ali Özbaskıcı, takımın son durumunu değerlendirdi. Ligin ilk 7 haftasındaki şansları iyi değerlendiremediklerini dile getiren Celil Yüksel, “Gençlerbirliği maçına kazanmak için çıkacağız. 3 puan bize çok iyi gelecek. Sakatlığımı atlattım. Takıma katılmak istiyorum. Ufak ağrılarım oluyor ama günden güne daha da iyileşiyorum. En kısa zamanda sahaya dönmek istiyorum. Aslında sezona iyi başlayamadık denem doğru değil. Biraz şansızlık yaşadık. Çünkü hep bir kırılma anı oldu. O kırılma anlarını da başarıyla geçemedik. Çünkü çok pozisyona girdik. Bunları gole çevirsek oynadığımız tüm maçları kazanabilirdik. Bazen futbolda bunlar olabiliyor. Hatalarımızı en aza indirip, yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Muhammet Ali Özbaskıcı: “Hedefim Samsunspor ile şampiyonluk yaşamak”

Bu sezon A takım ile maçlara çıkmaya başlayan genç milli oyuncu Muhammet Ali Özbaskıcı ise, “Geçen maç ilk kez 11'de lig maçına çıktım. Biraz heyecanlıydım. Hocamız izin verdiği sürece oynamak istiyorum. Sahada her zaman yüzde 100'ümü verip, kendimi göstermek ve kanıtlamak istiyorum. Öncelikli hedefim Samsunspor ile şampiyonluk yaşamak. Daha sonra da Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. U21 Milli Takımı'na çağrıldım. Daha önce de alt yaş gruplarında milli takım ile kupa kazandım. İnşallah ilerleyen dönemde A Milli Takım ile de kupalar kazanabiliriz. Önümüzde bir Gençlerbirliği maçı var. O maça odaklandık ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

Samsunspor 8 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.