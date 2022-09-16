Samsunspor'da hedef Sakaryaspor galibiyeti

SAMSUN (İHA) – Ligde 4 haftadır galibiyete hasret kalan Samsunspor'da Sakaryaspor maçındaki tek hedef, mutlak 3 puan.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın takımdan ayrılmasının ardından çalışmalarına Analiz Departman Şefi Emre Bayraktar yönetiminde devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde Sakaryaspor karşılaşmasının taktik antrenmanını gerçekleştiren kırmızı-beyazlılarda Emre Bayraktar, antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Sakaryaspor maçında alacağımız 3 puan çok önemli”

Tüm hazırlıklarını 3 puan almak için yaptıklarına dikkat çeken Emre Bayraktar, “Kısa süre önce Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Ona ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Daha sonrasında görev bize tebliğ edildi. Bunu da onurla ve gururla karşıladık. Sakaryaspor maçının hazırlıkları için hemen düğmeye bastık. Zaten bir önceki haftadan biz oynayacağımız rakibin maç analizini yapıyoruz. Ona göre haftalık planlamamızı yaptık. Ona göre rakip savunmada, hücumda ne yapıyor çalışmalarımızı yaptık. Bugünde yine taktik antrenmanımızı tamamladık. Yarın ter antrenmanımızı yapıp, ondan sonrada maç saatini bekleyeceğiz. Takım olarak maça inanıyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu maçta hiç olmadığı kadar taraftarlarımıza, basın mensuplarına, şehirdeki tüm vatandaşlara ihtiyacımız var. Birlik beraberlik içerisinde bu maça çıkarsak, istediğimiz soncu alıp, döneceğimize canı gönülde inanıyorum. Burada alacağımız 3 puanın çok değerli olduğunu biliyoruz. İnşallah burada bu hafta 3 puanımızı alıp, gelecek hocamıza da ufak bir armağan vermiş oluruz ve elini de rahatlatmış oluruz. İnşallah 3 puanı alıp, milli maç arası var biliyorsunuz, iznimizi yapıp, tekrar çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Takımdaki sakat futbolcular hakkında da bilgi veren Bayraktar, “Samsunspor kulübünde eksik diye bir oyuncu tabirini kabul etmiyorum. Burada 27 kişilik geniş bir kadromuz var. Olmayan oyuncunun yerinde oynayacak futbolcu da en az onun kadar kaliteli. Biz burada bir takımız, olan ya da olmayan çok önemli değil. Biz sahaya çıkıp, gereğini yapacağız” diye konuştu.

Taktik antrenmanında hafif sakatlıkları bulunan Alim Öztürk ve Osman Çelik takımla çalışmazken, sakatlığını atlatan Fofana ise takımla çalıştı.

Öte yandan antrenmana 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti üyeleri de katıldı. Cemiyet üyeleri antrenman öncesinde Sakaryaspor maçında Samsunspor'un başında yer alacak Emre Bayraktar'a başarılar dileyip, çiçek taktim etti.