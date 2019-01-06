Samsunspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor, ikinci devre hazırlıkları için Antalya'ya gelerek çalışmalara başladı.

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Samsunspor, konakladığı otelin idman sahasında çalışmalara başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma çalışması ve çabukluk çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla son buldu.