Samsunspor'da ilk transfer kaleye: Okun Kocuk Samsunspor'da

Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor, sezonun ilk transferini Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk'u kadrosuna katarak yaptı.

Geçen sezon rekorları alt üst ederek Süper Lig'e yükselen Karadeniz temsilcisi Samsunspor, sezonun ilk transferini kaleye yaptı. Samsun temsilcisi, son şampiyon Galatasaray'ın kalesini koruyan Okan Kocuk'u transfer etti. Kırmızı-beyazlılar Okan Kocuk ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten transfer hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Okan Kocuk, Bandırmaspor, İstanbulspor, Giresunspor ve Galatasaray formalarını giymişti. 27 yaşındaki ve 1,91 boyundaki Okan Kocuk, futbolculuk kariyerinde 187 kez forma giydi.