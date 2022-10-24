Samsunspor'da şok: Boldrin ve Novikovas kadro dışı bırakıldı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'da yıldız oyuncular Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, ‘şampiyonluk' parolası ile başladığı ligde geride kalan 10 haftanın 7'sinde puan kaybı yaşadı. Bu süreçte teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar Hüseyin Eroğlu'nu takımın başına getirdi. Karadeniz temsilcisi Eroğlu yönetiminde ligde çıktığı 4 maçta da 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak kötü gidişatı devam ettirdi. Samsunspor'da kötü gidişatın ardından Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas kadro dışı bırakıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulumuzun bugün aldığı karar doğrultusunda futbol A takım oyuncuları Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas kadro dışı bırakılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Fernando Boldrin bu sezon Samsunspor ile çıktığı 8 maçta 2 asist yaparken, Arvydas Novikovas ise 8 maçta 1 asist yapma başarısı göstermişti.