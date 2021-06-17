Samsunspor'da sözleşmesi biten 15 oyuncudan 9'uyla yollar ayrıldı

Samsunspor'da sözleşmesi biten 15 futbolcudan 9'uyla yollar ayrılırken, 6 futbolcu için ise durum netlik kazanmadı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor Süper Lig hayallerine averaj ile veda etmişti. Bu sezon daha başarılı olmak için kadrosunu planlayan kırmızı-beyazlılar bir yandan da teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Samsunspor kadrosunda yeni hocanın gelmesini beklemeden bazı gelişmeler yaşandı. Bu kapsamda sezon sonu sözleşmesi sona eren 15 futbolcudan 9'uyla kesin olarak yollar ayrıldı. Sözleşmesi biten diğer 6 futbolcudan Dja Djedje ile de yeni sezon için anlaşıldığı öğrenilirken, Ferhat Çulcuoğlu, Jugurtha Hamroun, Ahmet Altın, Erhan Kartal ve Guido Koçer ile ise 'tamam mı' yoksa 'devam mı' konusunda henüz netlik kazanılan bir durum yok.

9 isimle yollar ayrıldı

Sezon sonu sözleşmesi biten futbolculardan Burak Çalık, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, İlyas Kubilay, Kerem Can Akyüz, Mücahit Albayrak, Oğuz Gürbulak, Veli Çetin ve Yalçın Kılıç ile kesin olarak yollar ayrıldı. Dja Djedje ile yeni sezon için anlaşıldığı öğrenilirken, Ferhat Çulcuoğlu, Jugurtha Hamroun, Ahmet Altın, Erhan Kartal ve Guido Koçer konusunda ise henüz netlik kazanılan bir durum yok.

Ahmethan Köse, Enes İslam İlkin, Ercan Yazıcı, Onur Eriş, Recep Burak Yılmaz, Edwin Gyasi, Ange Freddy Plumain, Guy Yamaego ve Ceyhun Çepnioğlu ise geçen sezon kiralık gittikleri takımlardan dönerek Samsunspor kadrosuna dahil olacaklar. Bu futbolcuların Samsunspor ile en az 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kiralıktan dönen futbolcuların gelecekleri ile ilgili de netlik kazanılan bir durum bulunmuyor.

4 yeni isim transfer edildi

Bu sezona 4 transfer ile başlayan Samsunspor, Adana Demirspor'dan Hasan Kılıç, FK Partizani'den Erald Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan Hüseyin Öztürk ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Brahim Darri'yi kadrosuna katmıştı. Geçen sezon sakatlık dolayısıyla çok az maça çıkan Tomane (28), Furkan Köse (28), Gökhan Alsan (31), Gökhan Karadeniz (31), Kevin Boli (29), Mathias Couruer (33), Nadir Çiftçi (29), Nurullah Aslan (24), Vukan Savicevic (27) ve Yasin Öztekin'in ise en az 1 yıl daha Samsunspor ile sözleşmesi bulunuyor.