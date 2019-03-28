Samsunsporlu futbolcular, 10 okulda 5 bin öğrenciyle buluştu

Kırmızı-beyazlı takımdan Nuri Terliksiz ile Samet Asatekin Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erhan Şentürk ve Furkan Köse İlkadım Gazi Ortaokulu, Oğuz Gürbulak ve Bahattin Köse İlkadım Atatürk Anadolu Lisesi, Ramazan Çevik ve Berat Boz İlkadım Mithatpaşa Anadolu Lisesi, Aytaç Sulu ve Bünyamin Karataş Atakum Bayındır Ortaokulu, Yılmaz Özeren ve Abdulkadir Özgen Atakum Cumhuriyet Lisesi, Erkam Reşmen ve İshak Doğan Canik Emrullah Efendi Ortaokulu, Savaş Yılmaz ve Nurullah Aslan Canik İmam Hatip Ortaokulu, İlyas Kubilay Yavuz ve Muhammet Beşir Tekkeköy Büyüklü Ortaokulu, Ahmet Altın ile Canberk Dilaver ise Tekkeköy Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde toplam 5 bin öğrenci ile bir araya geldi.

10 okulda binlerce öğrenciyi ziyaret eden futbolcular, öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Ardından bol bol imza dağıtan futbolcular daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi.

Ziyaretlere ayrıca Yılport Samsunspor Başkanvekili Raci Tahsin Kosif, Başkan Yardımcısı Emin Kar, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Aydın, Genel Sekreter Ali Kemal Gedikli, Teknik Menajer Yücel Uyar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Eynel, Haluk Tan, Osman Arslan, Bilal Akşanlı ile Kadir Gürkan da eşlik etti.