Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor A Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı.
Samsunspor A Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık taramalarını yaptırdı.
Samsunspor A Takımı oyuncularından Ahmethan Köse, Onur Eriş, Recep Burak Yılmaz, Nurullah Aslan ve Gökhan Karadeniz, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde eko- efor testine tabi tutulan sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.