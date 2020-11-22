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Samsunsporlu Kemal Dikmen son yolculuğuna uğurlandı

Bir dönem Samsunspor’da forma giyen ve altyapıda antrenörlük görevi yapan Kemal Dikmen son yolculuğuna uğurlandı.

Bir dönem Samsunspor'da forma giyen ve altyapıda antrenörlük görevi yapan Kemal Dikmen son yolculuğuna uğurlandı.


Merhum Kemal Dikmen'in naaşı Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Aile Mezarlığı'na defnedildi.


Cenazeye Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Müdürü Soner Soykan, Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, Tesis Müdürü Sinan Hacıyunus, yakınları ve sevenleri katıldı.

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