Samsunspor'u zorlu deplasmana Başkan Demir uğurladı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, zorlu Ümraniyespor deplasmanı öncesi Samsunsporlu futbolcularla moral verip, İstanbul'a yolcu etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Samsunsporlu futbolculara moral ziyaretinde bulundu. Kafile hareket etmeden önce Nuri Asan Tesisleri'ne gelen Başkan Demir, kırmızı-beyazlı futbolcularla sohbet edip, 'galibiyet sözü' aldı.

Teknik Direktör Fuat Çapa ve Kulübün Genel Müdürü Soner Soykan ile de sohbet eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kafileyi havalimanına uğurlayarak başarılar diledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Demir, "Yarın deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi Samsunspor Teknik Direktörümüz Fuat Çapa, futbolcularımız ve teknik ekiple bir araya gelerek başarılar diledik. Süper Lig yolunda takımımızın daima yanındayız" dedi.

Samsunspor, 27 Şubat Pazar günü saat 13.30'da lig ikincisi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.