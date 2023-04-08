Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi İzmir'de son buldu

Samsunspor'un İzmir'de Göztepe'ye 1-0 kaybetmesinin ardından Spor Toto 1. Lig'deki 20 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

20 maçlık namağlup serisi ile Spor Toto 1. Lig'de bu sezonki en uzun namağlup serisini yakalayan Samsunspor, bu karşılaşmaların 15'ini kazanırken, 5'inde ise berabere kalmıştı. Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de İzmir'de Altınordu deplasmanında 2-1 kaybederek alan Samsunspor, aradan geçen 20 maçın ardından tekrar İzmir'de bu kez Göztepe'ye yenildi ve 20 maç sonra mağlubiyeti tattı. Kırmızı-beyazlılar, bu mağlubiyetle birlikte ligin namağlup rekorunu kırma fırsatını da kaybetmiş oldu.

Ligin 8. haftasında Altınordu deplasmanında 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 20 maçta Pendikspor, Göztepe, Tuzlaspor, Denizlispor, Adanaspor, Altay, Eyüpspor, Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gençlerbirliği, Altınordu, Boluspor ve Pendikspor müsabakalarında 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsun ekibi; Boluspor, Ankara Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor, Bodrumspor ve Manisa FK ile de berabere kalmıştı.

Karadeniz temsilcisi, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladığı ligde geriye kalan 6 haftada sahasında Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü ve Bodrumspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda ise Denizlispor'a karşı mücadele verecek. Samsunspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarındaki maçlarda ise 3-0 hükmen galip sayılacak.

30 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Samsunspor, topladığı 63 puanla ligin zirvesindeki yerini koruyor.