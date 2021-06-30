Samsunspor'un 56. kuruluş yıldönümü kutlamaları başladı

Lig ekiplerinden Samsunspor'un kuruluşunun 56. yılı anısına Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Samsunspor'un 56. kuruluş yıldönümü etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Kulüp yönetimi ve divan kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Samsunspor altyapısında forma giyen futbolcular ve Samsunspor Başkanvekili Savaş Boyar, Samsunspor çelengini anıta sundu.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Savaş Boyar, "Bugün ile birlikte sezon açılışını da yapıyoruz. Umutlu ve inançlıyız. Bu dönem Samsun'a yaraşır bir şampiyonluk dönemi olacak. Yeni seçilen yönetim kurulu arkadaşlarımızla Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak startı verdik. Çok uyumlu ve başarılı bir ekibiz. Samsunpor Kulübü Derneği olarak bundan sonra da çok güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız heyecanlı ve coşkulu kutlamalarını taktirle karşılıyoruz. İnşallah biz de onlarla olmak için planlama yapıyoruz. Geçen yıl pandemi de olsa 55. kuruluş yıldönümümüzü coşkulu bir şekilde kutladık. Bu yıl da inşallah aynı coşkuyla 56. yılı kutlayacağız" dedi.

56. yıl kutlamaları akşam saatlerinde sahilde meşale ve havai fişek gösterileri ile devam edecek.