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Samsunspor'un 58. kuruluş yıl dönümü sebebiyle tören düzenlendi

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kuruluşunun 58.

yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.


Kuruluş yıldönümü nedeniyle kulüp tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törene Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Albayrak, Giray Şey, Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ve Samsunspor Satın Alma Müdürü Cem Alparslan Yolaydın katıldı.


Tören, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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