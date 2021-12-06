Samsunspor'un en golcüsü ‘Tomane'

Lig'de mücadele eden Samsunspor'da geride kalan 14 haftada takımın en golcü ismi 5 golle Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) oldu.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor ligde oynadığı 14 karşılaşmada 20 kez rakip fileleri sarstı. Bu gollerin 19'u Samnsunsporlu futbolculardan gelirken, 1 gol ise rakip takımın topu kendi kalesine atmasıyla Samsunspor hanesine yazıldı. Kırmızı-beyazlı ekibin gollerinde 8 futbolcunun ismi yer aldı.

Samsunspor'un bu sezon şu ana kadar ki en golcü ismi geçen sezonu sakatlıklarla mücadele ile geçiren Tomane oldu. Tomane bu sezon çıktığı 13 maçta 5 gol, 2 asist üretti. Kırmızı-beyazlılarda ayrıca Yasin Öztekin (4), Moryke Fofana (3), Hasan Kılıç (3), Ismael Diomande, Melih Okutan, Vukan Savicevic ve Cihan Kahraman'da 1'er golle takımına katkı sağladılar. Samsunspor hanesine yazılan 1 gol de Bursaspor maçında topu kendi filelerine yollayan Luka Capan'dan geldi.

Bu sezon şu ana kadar oynadığı 14 maçın 13'ün gol atma becerisi gösteren Samsunspor, deplasmanda oynadığı Kocaelispor, içeride oynadığı B.B. Erzurumspor ve deplasmanda oynadığı Bandırmaspor maçında gol atma becerisi göstermedi. İlk devrenin son 4 maçının 3'ünü kendi sahasında oynayacak olan Samsunspor sırasıyla Ankaragücü (E), Boluspor (E), İstanbulspor (D) ve Tuzlaspor (E) ile karşılaşacak.

Samsunspor ile MKE Ankaragücü 12 Aralık Pazar günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.