Samsunspor'un gözü zirvede

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirme çalışıyor. Sezon başından beri forma giyemeyen yeni transferler Alen Melunovic, Vukan Savicevic, Barış Başdaş ve diğer oyuncuların sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, gelecek hakkındaki hedeflerinden de bahsetti.

“Tamamen hücuma dayalı bir sistem oynuyoruz, oyuncuların adaptasyonu zor oluyor”

Takımın yeni kurulduğunu ve yeni sisteme ayak uydurmaya çalıştığını ifade eden Altıparmak, “Lig yavaş yavaş oturdu. Bizim kendi oyun düzenimiz, şeklimiz var. Bununla alakalı çalışmaya devam ediyoruz. Hücum ve varyasyonlarımız çok iyi ama bitiricilik de eklememiz gerekiyor. Çünkü bitiricilik anlamında problemimiz var. Geçişlerde ve dönüşlerde sıkıntılarımız var. Bu eksiklikleri çalışmaya devam ediyoruz. Ligin şekli belli oluyor. Menemenspor maçıyla başlayacak 5 maçlık seride üst taraftaki rakiplerimizle oynayacağız. Bu da bizim için ileride çok büyük bir gösterge olacak. Şu anda oyun sistemimize ve oyunumuza bakıyoruz. Alamadığımız puanlar ve çok iyi oynayıp ama puan alamadığımız maçlar var. Yeni bir takımız. 22 yeni oyuncu geldi. Tamamen değişik bir sistem ile oynuyoruz. Tamamen hücuma dayalı bir sistem oynuyoruz. Ondan dolayı da oyuncuların adaptasyonları zor oluyor. Şu anda o adaptasyonların çoğunu geçtik. Oyuncuların hepsi artık ne yapmak istediğimizi biliyorlar. Bununla alakalı çalışmalara da daha fazla şekilde devam edeceğiz. Bunları iyi yaptıkça da sonuca yansıttıkça da neler yapacağımızı hep beraber göreceğiz” dedi.

“Hemen hemen tam kadro olarak çalışıyoruz”

Sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında bilgi veren Mehmet Altıparmak, “Milli takım arasında tüm hızımızla çalışmalara devam ediyoruz. Bu aralar bizim için iyi bir fırsat oluyor. 4 gündür günde çift idman yapıyoruz. Menemenspor maçının hazırlıklarına devam ediyoruz. Hemen hemen tam kadro olarak çalışıyoruz. Recep Burak Yılmaz ameliyat oldu. 4-5 hafta aramızda olamayacak. Soner Gönül koşulara devam ediyor, Pazartesiden itibaren takıma katılacak. Alen Melunovic kendi koşularını yapmaya başladı. Özel antrenmanlarını sürdürüyor. Vukan Savicevic'in ufak bir sıkıntısı vardı. O da ayrı antrenman yapıyor. Onun problemi bulunduğu yer olarak bir daha nüksettiği zaman çok daha geriye atacağından dolayı özel program dahilinde çalışıyor” diye konuştu.

Geride kalan haftalardaki performanslarını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı “Defans zaafı diye bir şey yok. Bir zaaf varsa takımın zaafıdır. Sadece 2 pozisyon verdiğimiz bir maçta berabere kaldık. Bazen futbolda böyle şeyler oluyor. Geçen hafta oyun olarak galibiyeti çok hak etmiştik. Girdiğimiz birçok gol pozisyonunu değerlendiremedik. Oyunun genelinde çok üstündük ama maçı kazanamadık. Çalışmamıza devam edeceğiz. Defansif anlamda da çalışmalarımız devam edecek. Bunu da defansa bağlamadan yapıyoruz. Hem hücumu hem de defansı iyi yapmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Samsunspor milli maç arasının ardından sırasıyla Menemenspor (D), B. B. Erzurumspor (E), Bandırmaspor (D), Manisa FK (E) ve Eyüpspor (D) ile karşılaşacak.