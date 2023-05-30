Samsunspor'un şampiyonluk kupası Kavak'ta

Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, şampiyonluk kupasını Kavak ilçesinde taraftarıyla buluşturdu.

Samsun'un Kavak ilçesine yapılan ziyarette Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, taraftarla Atatürk Parkı'nda şampiyonluk kupasıyla bir araya geldi. Kavaklı taraftarlar, şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette konuşan Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, 11 yıllık hasretin ardından elde edilen şampiyonluk kupasını ve bu coşkuyu ilçelerdeki taraftarlarla da buluşturmak istediklerini, bu amaçla da Samsun'un ilçelerini gezdiklerini söyledi. Çakır, “Şampiyonumuzu taraftarları ile buluşturmak için Kavak'a getirdik. Kupamızı Kavak'a getirdik. Buradaki coşkuyu hep birlikte yaşadık. Samsun'un tüm ilçelerini geziyoruz. Kavak'ta Havza'ya geçeceğiz. İnşallah Samsunspor Süper Lig'de de iyi yerlerde olacak, güzel başarılara imza atacaktır. Bizler tüm Kavaklılara desteklerinden dolaylı çok teşekkür ederiz" dedi.

Buluşmada konuşan Kavaklı Çılgınlar Başkanı Mert Özçelik ise “2013 yılında kurulan Kavaklı Çılgınlar Grubu bugün 10. yaşında. Grubumuz 10. yılında Samsunspor'un kupası ile buluştu. Bugün bir taraftar grubu olarak gerçekten küçüklerimizle ve büyüklerimizle çok güzel bir birliktelik sağladık. Kırımızı-beyazlı takımımızın Cumhuriyetimizin 100 yılında kazandığı kupa bizleri çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Takımıza Süper Lig'de başarılar diyoruz" diye konuştu.