İhlas Haber Ajansı

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Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni transferleri Joel Ngandu Kayamba ve Ensar Arslan sağlık kontrolünden geçti.


Samsunspor'un 20 yaşındaki yeni transferi Ensar Arslan ve 29 yaşındaki Joel Ngandu Kayamba, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.


Devre arasında transfer edilen diğer futbolcular da hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra takıma dahil edilmişti.

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