Samsun'ta otomobil, otobüs durağına çarptı: 3 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 29. kilometresinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eralp Demircan (21) yönetimindeki 55 GR 208 plakalı Peugeot marka otomobil, yola çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Eralp Demircan ile Emir Kaan Akman (15) ve Gökalp Demircan (27) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet hastanesine kaldırıldılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.