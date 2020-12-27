Samsun'u gururlandıran öğrenciler

Eserleriyle göz dolduran ressamlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni (OMÜ) başarıyla temsil etti.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü yüksek lisans öğrencisi Selda Çiçek ve Nagihan Kazancı İstanbul'da düzenlenen Contemporary İstanbul'da 11 ülkeden katılan 550 sanatçının içerisinde yer aldı. Dünyanın ve Türkiye'nin büyük sanat galerisi olarak bilinen Contemporary İstanbul etkinliğine katılan Çiçek ve Kazancı, OMÜ'yü de başarıyla temsil etti.

Önemli etkinlikte OMÜ'yü temsil eden Selda Çiçek, “İğnelemenin Kurgusu” adlı çalışmasıyla, Nagihan Kazancı ise “Weltschmerz” adlı çalışmasıyla online olarak yapılan sergide dikkatleri üzerine çekti.

Samsunlu genç ressamlar, özellikle il dışındaki sergileri yakından takip edip eserlerini görücüye çıkarıyorlar. Genç ressamlar, bu etkinliğe Prof. Dr. Gülten İmamoğlu desteğiyle katıldı.