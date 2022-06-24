Samsun'u sağanak vurdu, hayat felç oldu

Samsun'da yarım süren şiddetli yağış, özellikle Atakum ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak caddeleri göle çevirdi, bodrum katlarını su bastı, hayatı felç etti.

Atakum'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı noktalarda taşkınlar oluşurken tramvay seferleri aksadı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı felç etti. Bulvarlar dere gibi aktı, caddeler göle döndü, yollar çöktü, bodrum katları su bastı. Yollardaki su birikintileri yayalara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, raylı sistem hattı da suyla doldu. Türk-İş ve Yeni Mahalle İstasyonları arasındaki raylar su altında kalınca SAMULAŞ yetkilileri bu istasyonlar arasında yolculu tramvay seferi yapmadı. Yolcular Türk-İş ve Yeni Mahalle İstasyonlarında indirilip, otobüsler ile taşındı.

Yağmurun etkisi ile ana bulvarlar, cadde ve sokaklar da yağmur sularıyla doldu. Sürücüler suyla dolan yollarda bir kazaya karışmamak için dikkatli bir şekilde ilerledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile Atakum Belediyesi ekipleri, su biriken bölgelere anında müdahalede bulunarak tahliye işlemi başlattı. Sağanağın etkisini azaltması ile birlikte caddeler ve bulvarlardaki su birikintileri çekilmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran ve 1 Temmuz arasında Samsun ile çevre illerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.