Samsun'un 1 aylık asayiş raporu: 152 silah ve 33 bin sentetik hap ele geçirildi, 1514 aranan şahıs yakalandı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ekim ayında yapılan çalışmalarda 152 ateşli silah ve 33 binden fazla sentetik hap ele geçirildi, 1514 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalarda suç ve suçlulara yine göz açtırılmadı.

Yapılan çalışmalar hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Ekim ayında 276 bin 246 şahsın GBT kontrolü yapılmıştır. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 1514 aranan şahıs yakalanmıştır. Çalışmalarda ayrıca 105 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet kurusıkı tabanca, 28 adet av tüfeği, 10 adet şarjör, 1689 adet çeşitli çaplarda fişek, 521 adet kesici alet, 33 bin 846 adet sentetik ecza (gerica-lyrca hap)– 5 bin 696,08 gr. esrar, 1.342,59 gr metamfetamin, 1.252,27 gr. sentetik kannabinoid (bonzai) bin adet ecstasy hap, 36 kök kenevir, 497 adet TAPDK bandrolü, 1 adet senet, 8 adet telefon, 39 adet emtia, 46.30 litre kaçak alkol, 16 paket tütün, 1 milyon 133 bin 800 dal boş makaron, 1 milyon 231 bin 800 dal dolu makaron, 40 bin adet sigara filtresi, 5 bin 827 adet sigara poşeti, 55 adet sigara sarma makinesi ve 52 adet sigara ele geçirilmiştir” denildi.

32 bin 305 araç ve sürücüsüne ceza yazıldı

Ayrıca trafik açısından yapılan çalışmalar kapsamındaki açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında 99 bin 912 araç kontrol edilmiş, 32 bin 305 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulanmıştır. 471 Araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, 1216 araç trafikten men edilmiştir. 31 araca abartı egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmış, 214 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 3 bin 466 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 1611 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 1124 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 294 araca fazla yolcu taşımaktan, 693 araca kırmızı ışık ihlalinden, 4 bin 689 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 458 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 40 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulanmıştır.”