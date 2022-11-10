Samsun'un 10 aylık kaza bilançosu: 40 ölü, 4 bin 353 yaralı

Samsun'da polis sorumluluk bölgesinde 10 ayda 3 bin ölümlü-yaralamalı kaza ve 3 bin 759 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 353 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2022 yılında birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Son 10 ay içinde Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 1872 kişi ölürken, Samsun'da ise 40 kişi hayatını kaybetti.

2022 yılının ilk 10 ayında meydana gelen trafik kazalarında birçok acı ve hüzün yaşandı. Aracının hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayan kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymayan, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmayan, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren, alkollü ve aşırı hızlı araç kullanan sürücüler birçok eve ateş düşmesine sebep oldu. Türkiye genelinde 402 bin 54 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1872 vatandaş hayatını kaybetti. Meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının kusur unsurlarına bakıldığında kazaların 170 bin 84'ü sürücü kaynaklı, 14 bin 970'i yaya kaynaklı, 4 bin 539'u araç kaynaklı, 785'i yol kaynaklı, 2 bin 484'ü ise yolcu kaynaklı olduğu belirlendi.

Samsun'da 40 ölü, 4 bin 353 yaralı

Samsun'da 2022 yılının ekim ayında 319 ölümlü-yaralamalı, 363 ise maddi hasarlı kaza meydana geldi. Son 1 ay içerisindeki kazalarda 9 kişi öldü, 477 kişi yaralandı. 2022 yılının 10 ayı istatistiklerine göre ise 3 bin ölümlü, yaralamalı kaza ve 3 bin 759 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 353 kişi yaralandı.