Samsun'un 2022 yol hedefi 1200 km

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, baharla birlikte yol yapım faaliyetlerini hızlandırdı. 2021 yılında 1140 kilometre yol yatırımı ile yılı hedeflerinin çok üstünde kapatan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde de yaklaşık 1200 kilometre yol çalışması yapacak.

Gündüz-gece demeden çalıştık

Kendi ekip ve ekipmanlarıyla sürdürdüğü yol çalışmalarında hedefin çok üstünde bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar toplam 2 bin 814 kilometre yol yaptık. Samsun'umuzun her köşesine, her noktasına hizmet için çıktığımız bu yolda yeni bir sürece giriyoruz. 17 ilçemizde ve kent merkezimizde 3 yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla bildiğiniz üzere rekor seviyelere ulaşmıştık. 2022 yılında da aynı hedefle çalışıyoruz. Her caddemize, her grup yolumuza ulaştık. Vatandaşımıza daha sürdürülebilir ve geleceğe hizmet edecek eserler bırakmak için gündüz-gece demeden çalışıyoruz. Bu yıl için hedefimiz yaklaşık bin 200 kilometre yol olacak. İnşallah rabbim, daha önce de olduğu gibi koyduğumuz hedeflerin üzerine çıkmayı nasip etsin” dedi.

Samsun'un çalışmaları referans oluyor

Samsunluların istedikleri noktaya daha kolay ulaşabilmeleri ve modern yollarda güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için görev başında olduklarını da belirten Başkan Demir, “Bugün 17 ilçenin her noktasında bir yol yapımı gerçekleştirilmiş durumda. 452 aracımız ve 755 personelimiz ile sürekli daha iyisini başarmak için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yol yapım çalışmaları ile diğer belediyelere örnek olan, çalışmaları referans gösterilen bir belediyeyiz” ifadelerini kullandı.