Samsun'un bazı ilçelerinde günlük aşı sayısı 30'a kadar düştü, Sağlık Müdürlüğü uyardı

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Bazı ilçelerimizde günlük aşı sayımızın 30'un altına düştüğü günler oluyor. Bu tablo, omicron varyantının artık kapımızı çalmaya başladığı şu günlerde, ilimizi Covid-19 karşısında yeniden savunmasız bir duruma düşürür” dedi.

Samsun'da korona virüs pandemisinin son durumu ve aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Covid-19 vaka sayıları belirgin bir artış göstermeden, dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Görünen vaka sayılarımızın belirli bir seviyede kalması ve aylardır güçlü bir artış olmaması, aşı programımızın bugüne kadar ilimizde başarıyla uygulandığının bir göstergesi. Ancak bu başarının sürdürülebilir olması için aşılama çalışmalarının, durmaması, hız kesmemesi ve halkımızın bu çalışmalara verdiği güçlü desteği sürdürmesi önem arz ediyor. Son bir ayın aşı verilerine baktığımızda bu desteğin azaldığını, bir kısır döngüye girdiğimizi, ilimizde ekiplerimiz tarafından köy köy, mahalle mahalle sürdürülen aşı çalışmalarına rağmen, Samsun'da aşılamanın adeta durduğunu görüyoruz. Bazı ilçelerimizde günlük aşı sayımızın 30'un altına düştüğü günler oluyor. 19 Mayıs, Kavak, Ayvacık, Alaçam ve Lâdik ilçelerimizde geçtiğimiz günlerde bir günde yapılan toplam aşı sayısı 149'da kaldı. Bu ilçelerimizde 108 bin kişi yaşıyor. 108 bin kişiden sadece 149'unun aşıya destek olduğu bir tabloda, insanlarımızı istediğimiz düzeyde koruma altına alamayız. Bu tablo, omicron varyantının artık kapımızı çalmaya başladığı şu günlerde, ilimizi Covid-19 karşısında yeniden savunmasız bir duruma düşürür” diye konuştu.

“Varyantın hızla Samsun'a ulaşacağını öngörmek yanlış olmaz”

Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olduğunu belirten Oruç, “Bu kolay bulaşma hızıyla şimdiye kadar İstanbul ve İzmir'de görülen varyantın hızla Samsun'a ulaşacağını öngörmek yanlış olmaz. Bu hızlı yayılıma karşı önlem almak ve Avrupa'da görülen günlük vaka sayısındaki artışın ülkemizde görülmemesi için, Sağlık Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımıza, daha önce ister inaktif, ister MRNA aşısı ile aşılanmış olsunlar, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse, diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozlarını yaptırma hakkı verildi. Lütfen şehrimizin ve ülkemizin sağlığını koruma adına, bu hakkı kullanalım, hatırlatma dozlarımızı yaptıralım. Virüs bize bulaşmak için beklemiyor. Hastalık kapımıza geldiğinde erteleme şansımız da yok. Biz de virüse gereken karşılığı verelim, aşımızı ertelemeyelim, ne olacak diye beklemeyelim. Hatırlatma dozlarımızı yaptıralım, şehrimizi bugüne kadar olduğu gibi el birliğiyle koruyalım” şeklinde konuştu.