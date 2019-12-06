Samsun'un bilirkişileri bin kişi azalacak

Samsun Bilirkişi Bölge Kurulu Başkanı Adem Arslan, Samsun'da görev yapan 3 bin 50 bilirkişiden yaklaşık bin bilirkişinin Trabzon'da kurulan Bilirkişi Bölge Kurulu'na devredileceğini söyledi.

Samsun Bölge Bilirkişilik Kurulu Başkanlığı ve Samsun Akademik Meslek Örgütleri Birlikteliği (SAOB) iş birliğinde düzenlenen Bilirkişilik Sempozyumu'nun açılışı, Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonunda yapıldı. 2 gün ve 10 oturum şeklinde sürecek sempozyumda alanında uzman kişiler tarafından sunumlar yapılıyor.

Toplantının açılışında konuşan Samsun Barosu Başkanı ve SAOB Dönem Koordinatörü Av. Karami Gürbüz, “Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu ile Samsun Akademik Odalar Birlikteliğinin ortaklaşa düzenlediği bir sempozyumdur. SAOB arasında Tabip Odası, mimarlar ve mühendis odalarının tamamı, Baro, Noter Odası, Diş Hekimleri Odası, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ve Eczacılar Odası yer alıyor. Bu da Türk yargı sisteminde bilirkişi ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan meslek örgütlerini kapsıyor. Bu meslek örgütleri bir araya gelerek, Türkiye'de yargının işleyişinin en önemli unsurlardan biri olan bilirkişiliğin işleyişi, bu işleyişin yargıya katkıları, yargı üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri ve yargının bilirkişiliği ne şekilde değerlendirdiğiyle alakalı 2 günlük 10 oturumdan oluşan ve her oturumda 3'er ya da 4'er uzmanın yer aldığı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle amacımız, yargının daha iyi işlemesine katkı sağlamak ve aynı zamanda yargıya bilirkişi olarak hizmet veren meslek gruplarının bu görevlerini en etkin ve verimli bir biçimde nasıl sağlayabilecekleriyle alakalı yol haritası çizebilmektir. Eksiklikler ve aksaklıklar var ise bunların giderilmesiyle alakalı da yasal ve yönetsel önlemlerin alınmasıyla ilgili ilgili yetkililerin dikkatini çekebilmeyi arzu etmekteyiz” dedi.

Trabzon Bilirkişi Bölge Kuruluna bin bilirkişinin devredileceğini ifade eden Samsun Bilirkişi Bölge Kurulu Başkanı Adem Arslan, “Ülkemizde 15 yerde Bilirkişilik Bölge Kurulu faaliyetlerini yürütüyor. Kurulumuzun personel durumu göz önünde bulundurulduğunda şu ana kadar bölge kurulu listemizde 3 bin 50 tane bilirkişimiz var. Bu 3 bin 50 bilirkişinin yaklaşık 300 tanesiyle ilgili bilirkişi olarak görevlendirilmişler mi görevlendirildilerse dosyalarını verilen sürede mahkemeye sunmuşlar mı gecikmeler var mı gibi konularda denetimlere başladık. Henüz bu raporlama süreçlerimiz devam ediyor. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Bölge Kurulu geçen hafta resmen kuruldu. Bilirkişilerin göreve başlaması sanırım 1 ayı bulur. Bu gerçekleştiğinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesine devredeceğimiz bilirkişilerle birlikte, Samsun Bilirkişi Kurulunda yaklaşık 2 bin bilirkişi kalacak. Bu 2 bin civarındaki bilirkişimizin 2 ay içerisinde bütün sorgulamalarını yapmayı planlıyoruz. Bu denetimlerin amacı, bilirkişilik sisteminin kanunun, mevzuatın istediği şekilde yürütülüp, yürütülmediğini ortaya çıkarmaktır. Bu sayede bilirkişi listelerinde gerçekten liyakatli, işini düzgün yapan bilirkişilerin kalmasını sağlıyoruz” diye konuştu.