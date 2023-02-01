Samsun'un bitkileri zararlılardan korunuyor

Kurum bünyesinde 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen bitkisel üretim ve bitki sağlığı faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunan Müdür İbrahim Sağlam, “İlimiz fındık alanlarında külleme hastalığı, yeşil kokarca, kahverengi kokarca, güzel inci kelebeği, turunçgil uzun antenli böceği sürveyleri yapılarak sonuçları raporlandırılmış ve 2022 yılında da düzenli olarak bakanlığa gönderilmiştir. 2022 yılında fındıkta diğer entegre mücadele çalışmaları kapsamında toplam 316 bin 370 da alanda hastalık ve zararlı mücadelesi yürütülmüş olup, 283 bin 700 da alanda da yabancı ot mücadelesi yapılmıştır” dedi.

Zararlılarla ilgili yapılan mücadeleden bahseden İbrahim Sağlam, “Akdeniz meyve sineğine karşı mücadelede ise zararlının 13 tuzakla takibi yapılmış, 622 da alanda biyoteknik mücadele ve 225 dekar alanda da kimyasal mücadele olmak üzere toplamda 847 da alanda zararlı ile mücadele yapılmıştır. Bu kapsamda Akdeniz meyve sineği mücadelesinde kullanılmak üzere samsun büyükşehir belediyesi tarafından üreticilerimize toplam 860 adet kitlesel yakalama amaçlı sarı tuzak dağıtımı yapılmıştır. 2022 yılında biyoteknik mücadele yöntemleri ile domates güvesi, sinekler ve tripse karşı feromon ve yapışkan tuzaklarla Çarşamba, Vezirköprü ve Bafra'da toplamda 150 da örtü altı alanda zararlıya karşı renkli yapışkan tuzaklarla mücadele yapılmıştır. İlimizde 2022 yılında; 121 bin 317 da alanda 15 ekip tarafından süne sürveyi yapılmış, bu kapsamda 52 teknik eleman ve 154 üreticiye eğitim verilirken 965 da alanda çekirge, 219 bin 956 da alanda da tarla faresi sürveyi yapılmıştır. 2022 yılında tarla faresi ile 8 bin 80 da alanda zehirli yem ile mücadele yapılmıştır. 2022 yılında ilimizde toplamda 21 bin 300 da alanda ve 26 hastalık ve zararlıda sürvey çalışması gerçekleştirilmiştir. Sürvey raporları KASK sistemine girilmiş ve raporlar bakanlığımıza gönderilmiştir. 2023 yılında da faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir” diye konuştu.