Samsun'un çevresindeki bir il daha ‘mavi' oldu

Sağlık Bakanlığı'nın 17 Ağustos'ta açıkladığı ‘Günlük Kovid-19 Tablosu'nda Samsun ‘sarı' kategorideki yerini korurken, Samsun'a kara sınırı bulunan Ordu, Amasya ve Sinop'un ardından Çorum da ‘mavi' (düşük riskli iller) kategoride yer aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'de en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesi rakamlarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı ‘Günlük Kovid-19 Tablosu'nda Samsun çevresinde bulunan Çorum'un da mavi kategoriye geçerek, düşük riskli iller arasında yer aldığı vurgulandı. Çorum'un da mavi olmasıyla birlikte Samsun'a kara sınırı bulunan Amasya, Ordu, Çorum ve Sinop aşılamada ‘mavi' kategoriye geçti. Samsun ise aşılamada yüzde 74,3 ile maviye göz kırptı. Samsun'a kara sınırı olup da mavi kategoride olmayan tek il ise yüzde 72 aşılama oranı ile Tokat oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilde aşılama yüzdeleri Rize yüzde 72,4 (sarı), Trabzon yüzde 72 (sarı), Bayburt yüzde 58,5 (turuncu). Gümüşhane yüzde 53,6 (kırmızı), Giresun yüzde 78,1 (mavi), Ordu yüzde78,8 (mavi), Amasya yüzde 82,3 (mavi), Çorum yüzde 75,3 (mavi), Sinop yüzde 75,8 (mavi), Samsun yüzde 74,3 (sarı) Kastamonu yüzde 73,9 (sarı), Karabük yüzde 71 (sarı), Bartın yüzde 77,8 (mavi), Zonguldak yüzde 74,8 (sarı), Düzce yüzde 69,9 (sarı), Bolu yüzde 75,9 (mavi) olarak açıklandı.

Aşılamada yüzde 74,3 oranına ulaşan Samsun'un kısa sürede mavi kategoriye geçmesi bekleniyor.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımlarda aşılama oranlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Şırnak 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üstüne çıktı. Kovid-19 risk haritasında bu ilimizin rengi turuncu yerine sarı. Ardahan, Çorum ve Mersin düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi. Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız."