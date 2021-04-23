Samsun'un çok riskli ilçesinde jandarmadan sıkı takip

Samsun'da jandarma ekipleri 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüse karşı önlem denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Uzun süredir diğer illere kıyasla 100 binde görülen vaka sayısının yüksek olduğu Samsun'da korona virüs vaka sayılarında gerileme görüldü. Samsun genelinde vaka sayılarında düşüş yaşanırken Terme ilçesinde ise vaka sayılarının arttığı tespit edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayarak 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, korona virüs tedbirlerinin uygunluğunu denetliyor. Korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gereken kişileri de ikametinde kontrol eden jandarma ekipleri, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuyor.

Sorumluluk bölgelerinde yol kontrol çalışmalarında bulunan jandarma ekipleri, HES kodu sorgulaması ve vatandaşların sokağa çıkma muafiyet belgelerini kontrol ediyor.