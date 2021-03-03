Samsun'un en büyük görselli Samsunspor bayrakları caddeye asıldı

Samsun'da balık satışı yapan esnaflar şehrin en işlek caddelerinden birine 19'a 19 metre boyutundaki görselli Samsunspor bayrağını astılar.

Spor Toto 1. Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Samsunspor'a destek her geçen gün büyüyor. Süper Lig yolunda şampiyonluğa inanan esnaflar şehrin Samsunspor'un rengi olan kırmızı-beyaza bürünmesi için kampanya başlattı. Esnaf, enine boyuna 19'a 19 metre ölçüsündeki bayrağı caddeye asarak Samsunspor'a destek çağrısında bulundular.

“Gümbür Gümbür geliyoruz. Şampiyon Samsunspor”, “İnananların hikayesi mutlu sonla biter, Şampiyon Samsunspor”, ve “Tek ses, tek yürek olalım” yazılı üzerinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunsporlu futbolcuların fotoğrafının bulunduğu bayrak, görenler tarafından beğenildi.

Dev bayrakları asmaktaki amaçlarını açıklayan esnaf İbrahim Cenikli, “Bundan önceki yıllarda da Samsunspor'a dikkat çekmek ve şehrin Samsunspor'a destek vermesi amacıyla birçok kez o sezona dair hazırladığımız bayrakları caddeye çektik. Bu Samsunspor ve memleket sevgisi bizlere atalardan miras kaldı. Başkanımız cesur yürek Yüksel Yıldırım'a olan desteğimizi de göstermek de istedik. Bizler birkaç sene içerisinde Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğimize inanıyoruz. Bunun için de Süper Lig yarışında şehri ayağa kaldırmak istiyoruz. Bir bayrak kampanyası başlattık. Diğer esnaflarında Samsunspor bayraklarını caddelere asmalarını temenni ediyoruz. Şu anda üzerinde görsel olan Samsunspor bayraklarını Atakum'un en işlek caddesinin üstüne çektik. 19'a 19 ebadındaki bayrağımızı, 1919 yılına da vurgu yaparak örnek olması amacıyla astık. Tüm Samsunluların Samsunspor'a destek olmasını istiyoruz” dedi.