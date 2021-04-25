Samsun'un içme suyu barajında sevindiren gelişme

Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı'nda doluluk oranı, son aylarda yağan yağışlarla birlikte 50 milyon metreküpe ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu durum Samsun için şu anlama geliyor: 2021 yılında hiç yağmur yağmasa da su sıkıntısı yaşamayacağız" dedi.

2020 yılında Türkiye genelinde yaşanan kuraklık Samsun'u da derinden etkiledi. Özellikle önemli sulak alanları kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çarşamba ilçesinde bulunan ve Samsun şehir merkezinin içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı'nda su seviyesi 15 milyon metreküpe kadar düştü. Bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışları sonrası barajdaki doluluk oranı 50 milyon metreküpe ulaştı. Barajdaki sevindiren tablo drone ile havadan görüntülendi.

"Hiç yağmur yağmasa bile…”

Yağan yağışlar sonucunda barajlardaki doluluk oranlarını arttığını söyleyen Başkan Demir, "Samsun özellikle 2020 yılının ikinci yarısı tamamen kurak geçmişti. 2021 yılına girerken Ocak, Şubat aylarında 15 milyon metreküpe kadar su hacmimiz düşmüştü. Son bir buçuk 2 ayda aldığımız kar yağışları ve yağmur yağışları sonucu şu anda barajdaki su miktarı 50 milyon metreküpe ulaşmış bulunuyor. Bu da Samsun için şu anlama geliyor: 2021 yılında hiç yağmur yağmasa da su sıkıntısı yaşamayacağız. Bunu da halkımıza müjdeliyorum" diye konuştu.