Samsun'un ilk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi açıldı

Türkiye'nin dokuzuncu, Samsun'un ise ilk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Vezirköprü ilçesinde açıldı.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nin ikinci katında bulunan 120 metrekarelik alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi. 2022 yılının Temmuz ayında 120 metrekarelik alanın bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Buraya yapılan yatırımlarla alan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ne dönüştürüldü. İçerisinde masal köşesi, evcilik köşesi, oyun köşesi, sanat köşesi, müzik köşesi, drama/kukla köşesi ,oyun gemisi ve bebek bakım köşesi bulunan kütüphane, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın katılımıyla açıldı.

"0-6 yaş grubu gerçekten bir kişiliğin gelişmesi için çok önemli yaşlardır"

Açılışta ilk olarak konuşan Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Adeta bütün ülkemiz şu anda şantiye olarak devam etmektedir. Çok acı asrın felaketini yaşadık. 6 Şubat'taki depremle beraber Türkiye'nin bütün gündemi değişti. Bütün o yaraların sarılması için mücadele başlatıldı. İnşallah oradaki bütün yaralar sarılıncaya kadar Türkiye olarak bütün emeklerimiz devam edecek. Bir taraftan ise diğer bölgelerde çalışmalarımız artarak devam ediyor. Dünya büyük krizler yaşadı. Pandemi, savaş, ticaret, ekonominin dalgalanması gibi krizler yaşadı. 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'da, Avrupa'da yaşanan büyük enflasyon çıkışları ve ekonomik dalgalanmalar yaşanmasına rağmen ülkemizde yatırımlarımız artarak devam etmektedir. Bakanlık olarak birçok birimimiz vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sonrası başbakanlığa bağlı birimlerde bizim bakanlığa bağlandı. 30'a yakın birimle çok büyük bakanlık olarak yoğun bir şekilde hem cari harcamalarımız hem de yatırımlarımızı kılı kırk yararak dikkat ederek yapmaya çalışıyoruz. Devletimiz giderek dünyada etkili bir rol oynarken, duble yollarıyla, gemileriyle, havacılık imkanlarıyla çok kısa bir sürede sınıf atlamışken bize düşen millet olarak şükrü eda etmektir. Bu bebek ve çocuk kütüphaneleri özellikle ihtisas kütüphaneleri ülkemizde artarak devam edecektir. 0-6 yaş grubu gerçekten bir kişiliğin gelişmesi için çok önemli yaşlardır. Bu alanlarda en güzel çalışmaları devlet olarak, bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz. Kültürel erozyona karşı, kültürel saldırılara karşı, neslimiz ve geleceğimizi karartmak isteyen birçok ahlaksızlığa götürmek isteyen o küreselleşme süreçlerine karşı en büyük güvencemiz bize miras bırakılar değerlerimiz, tarihimizdir. Bu mekanlarda sadece bir kütüphane olarak değil çocuklarımızı başka saldırılara karşı koruyacak alanlardır" diye konuştu.

"Mekanlar olmadan olmuyor"

Vali Dağlı ise, "Çok önemli bir faaliyet için buradayız. İnsana ve çocuklara hitap eden bir faaliyet için buradayız. Hizmet dediğimiz zaman sadece binalar, fabrikalar, yollar değildir. Bunlar olmazsa olmazdır. Vezirköprü önemli bir tarım şehrimizdir. Tarımı geliştirmek için uğraşıyoruz. Burada Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün kurulumunu ve oluşumunu yaptık. Bebek ve Çocuk Kütüphanesi insanımıza dönük faaliyetleri tamamlayacak olan önemli bir mekandır. Mekanlar olmadan olmuyor. Samsun'a genel olarak bakarsak Çarşamba ilçemizdeki çok güzel bir kütüphanenin belediyemizin vermiş olduğu binada bakanlığımızın imkanlarıyla donanımı yapılıyor. İnşallah yakın bir zamanda buranın açılışını yaparız. Diğer ilçelerimizde kütüphanelerin iyileştirilmesi için çalışıyoruz. Samsun'da bu anlamda iyi durumdayız. Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlarken, bilgi düzeylerini de artıracaktır. Ömür boyu aktif birer kitap dostu-kütüphane kullanıcısı olmalarını çok önemsiyoruz. Bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Bebeklik döneminden başlayan yaşam boyu öğrenme sürecinde bebeklerin güvenli ve temiz bir ortamda akranları ile oynamalarına da imkan sağlayan bebek ve çocuk kütüphanelerinin okuma-öğrenme ilişkisinin kurulmasına aracılık ediyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi. Protokol üyeleri Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni gezerek miniklere oyuncaklar dağıttı. Açılışa ayrıca Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.