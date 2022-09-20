Samsun'un ilk katılımcı bütçesi Atakum Belediyesi'nden

Samsun'da ilk katılımcı bütçe, Atakum Belediyesi tarafından oluşturuluyor.

Atakumluları belediye bütçesinde doğrudan söz sahibi yapacak Samsun'un ve Atakum'un ilk katılımcı bütçesi için çalışmalara başlandı. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde ‘'Benim Kentim'', ‘'Benim Belediyem'', ‘'Benim Bütçem'' ve ''Komşularımızla Buluşuyoruz'' sloganlarıyla hayata geçirilecek projenin ilk toplantısı Büyükoyumca Mahallesi Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi.

Büyükoyumcalılar yaşadıkları sorunları ve taleplerini toplantıda Başkan Deveci'ye birebir anlattı. Küçükten büyüğe vatandaşların taleplerini tek tek not eden Başkan Deveci, sorunların çözümü için en kısa sürede çalışmalara başlanacağı sözünü verdi. Demokratik ve şeffaf yönetim anlayışıyla belediye bütçesinin en verimli şekilde kullanılmasının amaçlandığı projenin ilk toplantısı yoğun ilgi gördü.

Toplantıda projenin kent demokrasisine büyük katkıda bulunacağını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Sizin vergilerinizle oluşturulan belediye bütçesini birlikte planlamayı düşünüyoruz. Önümüzde iki bütçe daha var. Bu bütçeyi sizinle beraber yapalım. Türkiye'de 1920'den bu tarafa hangi açıdan bakarsanız bakın aydınlık bir sayfa açılmıyor. Bu ülke bizim. Bu ülke bu çocukların. Tüm hayatımı ve siyasi geçmişimi bu çocukların geleceğine vakfettim. Birlikte düşüneceğiz ve karar vereceğiz. Bütçeyi sizinle yapacağız. Teknik anlamda bir katılımcı bütçe yapacağız. Bütçemiz şifreleriyle kodlarıyla kısacası her yönüyle katılım bütçesine uygun olacak. Birleşmiş Milletlerin bizim gibi belediyeleri izlemeye yönelik bir kurulu var. Bu tip bütçe yapanları izliyorlar. Avrupa fonlarından kredi alırken ve başka ilişkilerde bu belediyeleri takip ediyorlar. Tüm sıkıntılarına rağmen Atakum Belediyesi İstanbul'da Şişli Belediyesi, Eskişehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi gibi Türkiye'deki birkaç belediyeden bir tanesi olmaya aday” dedi.

“Bu süreci beraber yöneteceğiz”

Başkan Deveci ayrıca şunları söyledi:

“Bütçeyi huzurunuza getirdim. Bundan sonra size teslim. 2022 bütçesini geçen kasım ayında yapmıştık. Bütçe böyle bir süreçten geçmedi ama bütçeyi muhtarlar toplantısında, belediye meclisinde, birtakım sivil toplum örgütlerinde tartışarak oluşturmuştuk. 265 milyon TL'lik gider bütçesi. Haziran ayında yeniledik. 195 milyon TL yeniden ekledik. Bu yılın ortasında bir bütçe daha yaptık. Sadece biz değil diğer belediyeler ve kurumlar da yaptı. Devlet üçüncüsünü yapıyor şimdi. 2023 gider bütçesi 875 milyon TL. Bugüne kadar görülmemiş yaşanmamış bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Bu anlattıklarımın 1920'den bu tarafa bir örneği yok olmadı. Bu tablodan beraber çıkacağız. Bu süreci beraber yöneteceğiz ve buradan çıkacağız” diye konuştu.

Toplantıya ayrıca Atakum Belediyesi meclis üyeleri, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Yusuf Yalnız, Şeref Aydın, Atilla Küçükala, birim müdürleri, Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit ve çok sayıda Büyükoyumca Mahallesi sakini katıldı.