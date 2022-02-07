Samsun'un İlkadım ilçesinin nüfusu 25 ilden fazla

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 340 bin 421 nüfuslu Samsun'un İlkadım ilçesinin nüfusu, 25 ilin nüfusundan fazla. Ayrıca İlkadım, son açıklanan nüfus rakamlarıyla Türkiye'nin en kalabalık 66. ilçesi oldu.

1 milyon 371 bin 274 nüfusa sahip olan Samsun, Türkiye'nin en kalabalık 16. ili olarak dikkat çekiyor. Samsun'dan daha kalabalık diğer 15 şehir ise en kalabalıktan en aza İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve Kayseri olarak sıralanıyor. Samsun, 1 milyon 371 bin 274 nüfusu ile 18 il bulunan Karadeniz Bölgesi'nin en kalabalık ili oldu. İlin en kalabalık merkez ilçesi olan İlkadım'da 340 bin 421 nüfusu ile Türkiye'nin 25 ilinden daha kalabalık bir nüfusa sahip.

İlkadım ilçesi 25 ilden daha kalabalık nüfusa sahip

İlkadım, 340 bin 421 nüfusu ile Amasya (335.331), Siirt (331 bin 980), Bolu (320 bin 14), Nevşehir (308 bin 3), Yalova (291 bin 1), Bingöl (281 bin 112), Kars (281 bin 077), Hakkari (278 bin 218), Kırıkkale (275 bin 968), Burdur (273 bin 716), Karaman (258 bin 838), Karabük (249 bin 287), Kırşehir (242 bin 944), Erzincan (237 bin 351), Bilecik (228 bin 334), Sinop (218 bin 408), Iğdır (203 bin 159), Bartın (201 bin 711), Çankırı (196 bin 515), Artvin (169 bin 543), Gümüşhane (150 bin 119), Kilis (145 bin 826), Ardahan (94 bin 932), Bayburt (85 bin 42) ve Tunceli (83 bin 645) illerinden daha kalabalık bir nüfus ile dikkat çekti.

Öte yandan İlkadım, Türkiye'nin tüm ilçelerinin nüfusu kıyaslandığında Türkiye'nin en kalabalık 66. ilçesi olarak da kayıtlara geçti. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Esenyurt, 977 bin 489 kişiyle 57 kentin nüfusunu geri bıraktı.