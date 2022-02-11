Samsun'un ‘karbon nötr şehir' olma hedefi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2050 yılına kadar yenilebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı ortadan kaldırarak, karbon salınımını sıfırlayıp ‘karbon nötr şehir' olmayı hedefliyor.

Dünyada şehirler birbirleriyle farklı alanlarda yarışıyor. Son dönemde artık şehirlerin de farklı bir iddiası daha var. ‘Karbon nötr şehir' olmak gibi. Washington'dan Oslo'ya, Melbourne'den Glascow'a kadar birçok şehir bu kapsamda farklı taahhütlerde bulunuyor. Bu anlamda Kopenhag'ın hedefi birkaç yıla varmadan ilk ‘karbon nötr şehir' olmak. Amsterdam 2030'a kadar şehirden kaynaklanan karbon gazı salınımını yüzde 55 ve 2050'ye kadar yüzde 95 azaltmayı hedefliyor. Bu çerçevede şehirdeki ulaşım 2030'a kadar ‘karbonsuz' olacak, şehir doğal gazdan 2040'a kadar arınacak. New York ise 2050'ye kadar sera gazı emisyonunu yüzde 80 azaltmayı taahhüt ediyor. Diğer birçok şehirde benzer iddialar ortaya koyuyor.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerleyerek yenilebilir enerjiye ağırlık veriyor. Türkiye yenilebilir enerji konusunda Avrupa'da beşinci, dünyada ise on ikinci sırada. Türkiye bu kapsamda yeşil dönüşümde ön sıralarda yer almayı ve iklim değişikliği ile mücadelede öncü olmayı hedefliyor.

849 bin metrekarelik alana GES kurulacak

Bu hedef doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi de yatırımlarını sürdürüyor. Ladik ilçesinin Büyükalan Mahallesinde belediyeye ait 849 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak güneş enerji santrali (GES) kuracak olan Büyükşehir Belediyesi 127 bin 259 adet güneş paneli yerleştirecek. Ayrıca rüzgar enerji santrali (RES) de kurulacak. Hem GES hem de RES projeleri ile yenilebilir enerji ile temiz bir gelecek vadeden Büyükşehir Belediyesi, enerji giderlerini de düşürerek önemli miktarda tasarruf elde edecek.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile fosil yakıtlara olan bağımlılığı da ortadan kaldırarak 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfırlamayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu anlamda da 'karbon nötr şehir' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Hayata geçirilecek olan GES ve RES ile yılda 139 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretilecek. 2.5 milyon ağacın dikimine eş değer bu elektrik ile toplam 65 bin ton karbon emisyon salınımı azaltılacak.

2.5 milyon tane ağaca eş değer

Azaltılan karbon emisyonunun ve üretilen elektriğin 2,5 milyon ağacın dikimine eş değer olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Doğanın gücüyle üretim kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm derdimiz ve amacımız doğayla uyumlu, afetlere karşı dirençli, refahı yüksek, biyolojik çeşitliliğini koruyan bir şehir inşa etmek. İklime dirençli bir kent oluşturmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla yaptığımız GES ve RES projelerini tüm kurumlarımızda hayata geçireceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem Samsun'umuzu hem dünyamızı hem de geleceğimizi koruma derdindeyiz. 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfırlayarak 'karbon nötr şehir' olmak gibi bir hedefimiz var. Dünyanın birçok kenti bu anlamda birbirleriyle yarışıyor. Biz şehrimizde ve dünyada tüm canlıların yaşam hakkını korumak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

"200 milyon TL kadar yük bindiren bir kaynağı temin etmiş olacağız"

GES projesi ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız, ‘Paris İklim Antlaşması'na taraf olduğumuzu açıklamış ve hemen akabinde de TBMM'de kabul edilmişti. Özellikle hedeflenen şey 2050 yılına kadar dünyada karbon salınımını nötr hale getirme noktasındadır. Biz de Samsun olarak 2050 yılında tamamen karbon salınımını nötr hale getirmeyi, karbonun negatif anlamda oksijen üretmesi noktasında bir hedefimiz var. Bununla da ilgili çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi Ladik ilçemizde. Bizim 840 dönümlük bir alanda 127 bin 259 adet güneş paneli yerleştirilecek. Şu anda projemiz bitti. İhale aşamasına geldik. 2022 yılında da yapımına başlayacağız. Ayrıca bizim Büyükşehir Belediyesi olarak belediyelere tanınan haklar çerçevesinde tükettiğimiz enerji kadar üretim yapma hakkımız var. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi anlamında yine şehrimizin belli bölgelerinde güneş enerjisinde verimli olabilecek alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla burada 2 şey gerçekleştirmiş olacağız: Tükettiğimiz enerjiyi üreterek belediye bütçemize yıllık yaklaşık 200 milyon TL kadar yük bindiren bir kaynağı temin etmiş olacağız. Bu arada yaklaşık 2 buçuk, 3 milyon ağaç dikmiş gibi kentimize doğal anlamda karbon salınımı anlamında katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Elektrikli otobüsler devreye giriyor

Samsun'u nötr şehir yapma noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Başkan Demir, “Karbon salınımında 2. projemiz olan dünyada ve Türkiye'de ilk kez lityum pilli ultra şarj sistemine sahip elektrikli otobüsleri 2022 yılında devreye alıyoruz. ASELSAN öncülüğünde belediyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkı verdiği bir projeyi Samsun'da hayata geçiriyoruz. İlk etapta 15 tane otobüsü devreye alacağız. Tamamen sıfır salınımla konforu ve güvenliği yüksek, işletme maliyeti ise fosil yakıtlı araçlara göre 7'de 1 oranında olan bir sistemi devreye almış olacağız. Hedeflediğimiz noktalardaki kriterleri yakalaması durumunda Samsun'daki tüm toplu ulaşımı ultra şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli araçlara dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.