Samsun'un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun'da refüjlerin çiçeklendirme ve bakım işlemleri kadınlar tarafından yapılıyor. Refüjleri süslemek için büyük emek verdiklerini belirten kadınlar, vatandaşlara çiçeklere basmama ve koparmama uyarısında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı itibarıyla 675 bin çiçek dikerek şehri süsleyecek. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarında görevlendirilen kadınlar, refüjlerin ve yol kenarlarının daha estetik bir görünüme kavuşması için çiçeklendirme ve bakım çalışmasına başladı. Refüjlere farklı bitkiler dikerek şehri güzelleştiren kadınlar, işlerini severek yaptıklarını, ev ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

"Çiçeklere basmayın ve ezmeyin"

Vatandaşlara 'duyarlılık' çağrısında bulunan Remziye Altunok, "Biz burada süs bitkisi dikimi yapıyoruz, refüjleri süslüyoruz. Şehrimizi güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bazıları bitkilere zarar veriyor. Koparıp alanlar da oluyor. Şehrimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Lütfen bu çiçeklere zarar vermesinler" dedi.

"Bitkilere zarar vermesinler"

Fatma Akın isimli kadın ise, "İşlerimiz çok güzel ve çok zevkli geçiyor. Bu işi severek yapıyoruz. Bitki, çiçek, gül ne ararsanız dikiyoruz. Samsun'da ne kadar bitki varsa elimizden geçiyor. Vatandaşlara uyarı olarak bitkinin içerisinde gezmemelerini isterim. Bu işlerin yapılması çok zor. Bunları dikmeye çok uğraşıyoruz. Vatandaşlarımız bitkilere zarar vermesinler" diye konuştu.